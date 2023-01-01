Все началось в Харбине (сериал, 2012) смотреть онлайн

Сюжет

События фильма разворачиваются сначала на территории Китая, в Маньчжурии, затем переносятся в СССР, имеют обширный географический ореол: от Харбина до Ленинграда, и охватывают период времени с 1928 по 1953-й годы. В основе сюжета: сложная, полная драматических событий судьба человека — Бориса, сы�на сотрудника Китайско-Восточной железной дороги.



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