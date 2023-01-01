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Все началось в Харбине

Все началось в Харбине (сериал, 2012) смотреть онлайн

2012, Все началось в Харбине 1 сезон
Драмы, Военные12+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

События фильма разворачиваются сначала на территории Китая, в Маньчжурии, затем переносятся в СССР, имеют обширный географический ореол: от Харбина до Ленинграда, и охватывают период времени с 1928 по 1953-й годы. В основе сюжета: сложная, полная драматических событий судьба человека — Бориса, сына сотрудника Китайско-Восточной железной дороги.

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Рейтинг

7.2 КиноПоиск
7.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Все началось в Харбине»

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