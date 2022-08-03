«Везет» (сериал, 2022) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн
Эта серия пока недоступна
Иван Потапов был чемпионом по мотогонкам на льду. Неудачный заезд и серьезная травма стоили ему карьеры. Из-за начавшихся проблем с алкоголем и отсутствия постоянной работы семья распалась, и Иван остался совсем один. По иронии судьбы теперь он работает «трезвым водителем» и каждый вечер развозит необычных пассажиров. Например, мужчину, которому надо попасть на встречу с инопланетянами бизнесмена, решившего покончить с собой малолетнюю ночную бабочку в бегах замерзающего на ледяной трассе раввина.
7.7 КиноПоиск
7.3 IMDb
- Режиссёр
Владимир
Щегольков
- Актёр
Евгений
Цыганов
- Актёр
Максим
Лагашкин
- Актриса
Светлана
Ходченкова
- Актёр
Владимир
Меньшов
- АСАктриса
Александра
Соловьева
- Актёр
Кирилл
Кяро
- СГАктёр
Сергей
Газаров
- Актриса
Юлия
Снигирь
- ИСАктёр
Игорь
Сигаев
- ВЛАктриса
Валентина
Ляпина
- Актёр
Станнислав
Аккерман
- Сценарист
Владимир
Щегольков
- Продюсер
Владимир
Щегольков
- СХПродюсер
Станислав
Хапсаев
- ДДХудожник
Давид
Дадунашвили
- ОУХудожник
Олег
Ухов
- КМХудожник
Константин
Мазур
- РГОператор
Руслан
Герасименков
- ДМОператор
Денис
Мадышев
- ААКомпозитор
Алексей
Айги