8.22022, Вероника. Серия 1
Детектив, Мелодрама18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»
Вероника (сериал, 2022) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн
Вероника — один из лучших хирургов города. Любовь пациентов, уважение коллег, казалось бы, чего еще желать? Но муж Вероники, когда-то горячо любимый Вовка, очень огорчает супругу. Для него не существует ничего, кроме компьютерных игр. И чувствует себя Вероника при живом муже соломенной вдовой. Вот она и не устояла, когда встретила человека, который угадывал все ее желания. Но жизнь подбрасывает девушке куда более решительные перемены, чем она была готова принять… Сначала убита одна подруга, потом другая. Кто сумеет спасти Веронику? И возможно ли это вообще?
Рейтинг
8.6 IMDb
