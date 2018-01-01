Биография

Алина Гросу — украинская актриса и певица. Родилась в Черновцах 8 июня 1995 года. В 3 года девочка поучаствовала в «Мини-мисс Украина» и завоевала одну из номинаций. Уже тогда она пела на сцене. Родители способствовали творческому развитию дочки и считали, что у нее будет большое будущее. С детства она участвовала в разных конкурсах, привлекла внимание Ирины Билык, которая подарила малышке пару своих композиций. В столице стала звездой уже в 6 лет. Алина окончила академию имени Утесова в Киеве по музыкальному направлению. После школы, которую девушка окончила экстерном, поехала в Москву и стала студенткой ВГИК, решив попробовать себя в роли актрисы. Кинематографическая карьера Алины Гросу началась в студенчестве. Дебютной стала лента «Москва. Три вокзала». Позже Гросу играла в картинах «Птица в клетке», «Адвокат-9», «Я люблю своего мужа», «Спецы» и «Летучая мышь».