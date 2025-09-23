Варенька. И в горе, и в радости. Сезон 2. Серия 8
Wink
Сериалы
Варенька
И в горе, и в радости
8-я серия

Варенька (сериал, 2009) сезон 2 серия 8 смотреть онлайн бесплатно

9.22009, Варенька. И в горе, и в радости. Сезон 2. Серия 8
Мелодрама18+

Сезоны и серии

Испытание любвиИ в горе, и в радости

О сериале

Варенька – героиня уже известная зрителям по одноименному телефильму. Молодая очаровательная провинциалка с двумя детьми Машей и Сашей встретила своего прекрасного принца, бизнесмена Александра, и собирается за него замуж. Но злодеяния завистников рушат ее планы – Александр становится жертвой спланированного дорожного происшествия и попадает в больницу в крайне тяжелом состоянии. По роковому совпадению к Александру приезжает погостить его сестра Эльвира, с которой он был в ссоре и не виделся много лет.

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама
Время
45 мин / 00:45

Рейтинг

4.4 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Варенька»