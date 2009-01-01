В погоне за счастьем (сериал, 2009) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно
8.92009, В погоне за счастьем. Серия 2
Мелодрама, Детектив16+
Главная героиня - провинциальная красавица Катя, белокурая продавщица продуктового магазина. Отзывчивая и чуткая девушка живет с мамой и маленькой дочуркой Дашей. Муж Кати погиб от наркотиков, и это не единичный случай - героиновая чума захватила город. Героиню охватывает ужас, когда она узнает, что наркосделки проворачиваются прямо у нее под носом, и Руслан, хозяин продуктового магазина, в котором она третий день как трудится, сбывает героин, а в гости к нему наведываются самые настоящие наркодельцы на навороченных джипах.
Рейтинг
5.5 КиноПоиск
3.2 IMDb
