В погоне за счастьем (сериал, 2009) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

Главная героиня - провинциальная красавица Катя, белокурая продавщица продуктового магазина. Отзывчивая и чуткая девушка живет с мамой и маленькой дочуркой Дашей. Муж Кати погиб от наркотиков, и это не единичный случай - героиновая чума захватила город. Героиню охватывает ужас, когда она узнает, что наркосделки проворачиваются прямо у нее под носом, и Руслан, хозяин продуктового магазина, в котором она третий день как трудится, сбывает героин, а в гости к нему наведываются самые настоящие наркодельцы на навороченных джипах.



