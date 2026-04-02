Молодые люди, которые не могут говорить из-за аутизма, наконец-то получают возможность быть услышанными. Документальный проект «В Хогвартс я не попал» — сериал, позволяющий заглянуть во внутренний мир тех, кто незаслуженно отвергнут обществом.



Дети и подростки с невербальным аутизмом не отличаются от остальных. У них есть интересы, таланты и желание быть частью общества. Вот только им сложно общаться и у них часто случаются эмоциональные перегрузы, которые люди со стороны часто принимают за неполноценность. Руководитель интерактивной студии «Зеленое яблоко» Ольга Николаева разработала способ, благодаря которому ребята могут общаться миром через текст. Сериал расскажет о восьми героях, их переживаниях и мечтах. А актеры, среди которых Юрий Колокольников, Никита Кологривый и Александра Бортич, подарят их мыслям и творчеству свой голос.



Познакомиться со смелыми, умными и талантливыми ребятами и избавиться от предрассудков поможет сериал «В Хогвартс я не попал» (2019), который вы найдете на Wink.

