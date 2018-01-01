Wink
Детям
В Хогвартс я не попал
Актёры и съёмочная группа сериала «В Хогвартс я не попал»

Актёры и съёмочная группа сериала «В Хогвартс я не попал»

Режиссёры

Евгения Лёушкина

Евгения Лёушкина

Режиссёр

Актёры

Никита Кологривый

Никита Кологривый

АктёрДенис Милютин, озвучка
Юрий Колокольников

Юрий Колокольников

АктёрДавид Петросян, озвучка
Рузиль Минекаев

Рузиль Минекаев

АктёрЯн Лисин, озвучка
Алексей Онежен

Алексей Онежен

АктёрИона Сафонов, озвучка
Никита Ефремов

Никита Ефремов

АктёрАнтон Сафонов, озвучка
Александра Бортич

Александра Бортич

АктрисаТаня Богачева, озвучка
Светлана Иванова

Светлана Иванова

АктрисаАлена Зеленая, озвучка
Семён Шомин

Семён Шомин

АктёрЗахар Шомин, озвучка

Сценаристы

Евгения Лёушкина

Евгения Лёушкина

Сценарист
Семён Шомин

Семён Шомин

Сценарист

Продюсеры

Жан Просянов

Жан Просянов

Продюсер
Антон Калинкин

Антон Калинкин

Продюсер
Екатерина Власова

Екатерина Власова

Продюсер
Лилия Бекина

Лилия Бекина

Продюсер
Семён Шомин

Семён Шомин

Продюсер
Максим Андрианов

Максим Андрианов

Продюсер
Наталья Панкова

Наталья Панкова

Продюсер
Надежда Завгородняя

Надежда Завгородняя

Продюсер

Операторы

Лотос Суни Парк

Лотос Суни Парк

Lotos Soony Park
Оператор

Композиторы

Евгений Зиборов

Евгений Зиборов

Композитор