В Хогвартс я не попал (сериал, 2026) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно
Сезоны и серии
- 18+32 мин
В Хогвартс я не попал
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 18+29 мин
В Хогвартс я не попал
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 18+29 мин
В Хогвартс я не попал
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 18+33 мин
В Хогвартс я не попал
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 18+27 мин
В Хогвартс я не попал
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 18+39 мин
В Хогвартс я не попал
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
О сериале
Молодые люди, которые не могут говорить из-за аутизма, наконец-то получают возможность быть услышанными. Документальный проект «В Хогвартс я не попал» — сериал, позволяющий заглянуть во внутренний мир тех, кто незаслуженно отвергнут обществом.
Дети и подростки с невербальным аутизмом не отличаются от остальных. У них есть интересы, таланты и желание быть частью общества. Вот только им сложно общаться и у них часто случаются эмоциональные перегрузы, которые люди со стороны часто принимают за неполноценность. Руководитель интерактивной студии «Зеленое яблоко» Ольга Николаева разработала способ, благодаря которому ребята могут общаться миром через текст. Сериал расскажет о восьми героях, их переживаниях и мечтах. А актеры, среди которых Юрий Колокольников, Никита Кологривый и Александра Бортич, подарят их мыслям и творчеству свой голос.
Познакомиться со смелыми, умными и талантливыми ребятами и избавиться от предрассудков поможет сериал «В Хогвартс я не попал» (2019), который вы найдете на Wink.
СтранаРоссия
ЖанрДокументальный
Время28 мин / 00:28
Рейтинг
- ЕЛРежиссёр
Евгения
Лёушкина
- Актёр
Никита
Кологривый
- Актёр
Юрий
Колокольников
- Актёр
Рузиль
Минекаев
- Актёр
Алексей
Онежен
- Актёр
Никита
Ефремов
- Актриса
Александра
Бортич
- Актриса
Светлана
Иванова
- СШАктёр
Семён
Шомин
- ЕЛСценарист
Евгения
Лёушкина
- СШСценарист
Семён
Шомин
- ЖППродюсер
Жан
Просянов
- АКПродюсер
Антон
Калинкин
- ЕВПродюсер
Екатерина
Власова
- ЛБПродюсер
Лилия
Бекина
- СШПродюсер
Семён
Шомин
- МАПродюсер
Максим
Андрианов
- НППродюсер
Наталья
Панкова
- НЗПродюсер
Надежда
Завгородняя
- ЛСОператор
Лотос
Суни Парк
- ЕЗКомпозитор
Евгений
Зиборов