Узы любви. Сезон 1. Серия 61
Wink
Сериалы
Узы любви
1-й сезон
61-я серия
8.71995, Lazos de amor
Драмы, Мелодрамы12+

Узы любви (сериал, 1995) сезон 1 серия 61 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Мария Гваделупе, Мария Паула и Мария Фернанда - тройняшки. Внешне их трудно различить, но у них очень разные характеры. Их родители погибли в автокатастрофе, когда девочки были еще очень маленькими. Все думают, что Мария Гваделупе умерла. Но она потеряла память и осталась жива. Ее нашла Ана Салас и оставила жить у себя. Затем эта женщина узнала кто на самом деле Мария Гваделупе, но не захотела ее отдавать. Мария Фернанда - милая девушка и очень хочет найти свою пропавшую сестру. Мария Паула отличается от своих сестер. Она элегантна, капризна и эгоистична. Всегда хочет находиться в центре внимания.

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Информация

Страна
Мексика
Качество
SD
Жанры
Драмы, Мелодрамы

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
7.8 IMDb