Узы любви (сериал, 1995) сезон 1 серия 23 смотреть онлайн бесплатно

Мария Гваделупе, Мария Паула и Мария Фернанда - тройняшки. Внешне их трудно различить, но у них очень разные характеры. Их родители погибли в автокатастрофе, когда девочки были еще очень маленькими. Все думают, что Мария Гваделупе умерла. Но она потеряла память и осталась жива. Ее нашла Ана Салас и оставила жить у себя. Затем эта женщина узнала кто на самом деле Мария Гваделупе, но не захотела ее отдавать. Мария Фернанда - милая девушка и очень хочет найти свою пропавшую сестру. Мария Паула отличается от своих сестер. Она элегантна, капризна и эгоистична. Всегда хочет находиться в центре внимания.

