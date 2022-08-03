Узы любви. Сезон 1. Серия 58
Wink
Сериалы
Узы любви
1-й сезон
58-я серия
8.71995, Lazos de amor
Драма, Мелодрама12+

Узы любви (сериал, 1995) сезон 1 серия 58 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Мария Гваделупе, Мария Паула и Мария Фернанда - тройняшки. Внешне их трудно различить, но у них очень разные характеры. Их родители погибли в автокатастрофе, когда девочки были еще очень маленькими. Все думают, что Мария Гваделупе умерла. Но она потеряла память и осталась жива. Ее нашла Ана Салас и оставила жить у себя. Затем эта женщина узнала кто на самом деле Мария Гваделупе, но не захотела ее отдавать. Мария Фернанда - милая девушка и очень хочет найти свою пропавшую сестру. Мария Паула отличается от своих сестер. Она элегантна, капризна и эгоистична. Всегда хочет находиться в центре внимания.

Страна
Мексика
Жанр
Драма, Мелодрама
Качество
SD
Время
45 мин / 00:45

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
7.8 IMDb