Узы любви (сериал, 1995) сезон 1 серия 50 смотреть онлайн бесплатно

Узы любви (сериал, 1995)
Сезоны и серии
О сериале
Мария Гваделупе, Мария Паула и Мария Фернанда - тройняшки. Внешне их трудно различить, но у них очень разные характеры. Их родители погибли в автокатастрофе, когда девочки были еще очень маленькими. Все думают, что Мария Гваделупе умерла. Но она потеряла память и осталась жива. Ее нашла Ана Салас и оставила жить у себя. Затем эта женщина узнала кто на самом деле Мария Гваделупе, но не захотела ее отдавать. Мария Фернанда - милая девушка и очень хочет найти свою пропавшую сестру. Мария Паула отличается от своих сестер. Она элегантна, капризна и эгоистична. Всегда хочет находиться в центре внимания.
Рейтинг
7.0 КиноПоиск
7.8 IMDb
- МКРежиссёр
Мигель
Корсега
- ММРежиссёр
Моника
Мигель
- ЛАктриса
Лусеро
- МЛАктриса
Марга
Лопес
- ЛБАктёр
Луис
Баярдо
- МУАктриса
Мати
Уитрон
- ОСАктёр
Отто
Сирго
- ХМАктёр
Хуан
Мануэль Берналь
- КАктриса
Кристал
- ФРАктёр
Фабиан
Роблз
- ЭТАктриса
Эмма
Тереза Армендариз
- МдАктриса
Мария
дель Кармен Де Авила
- ХЛСценарист
Хорхе
Лосано
- ЛАСценарист
Лилиана
Абуд
- АЛПродюсер
Артуро
Лорка
- КЭПродюсер
Карла
Эстрада