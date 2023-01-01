Узы любви
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Узы любви
8.71995, Lazos de amor 1 сезон
Драмы, Мелодрамы12+

Узы любви (сериал, 1995) смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Мария Гваделупе, Мария Паула и Мария Фернанда - тройняшки. Внешне их трудно различить, но у них очень разные характеры. Их родители погибли в автокатастрофе, когда девочки были еще очень маленькими. Все думают, что Мария Гваделупе умерла. Но она потеряла память и осталась жива. Ее нашла Ана Салас и оставила жить у себя. Затем эта женщина узнала кто на самом деле Мария Гваделупе, но не захотела ее отдавать. Мария Фернанда - милая девушка и очень хочет найти свою пропавшую сестру. Мария Паула отличается от своих сестер. Она элегантна, капризна и эгоистична. Всегда хочет находиться в центре внимания.

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Рейтинг

7.2 КиноПоиск
7.8 IMDb