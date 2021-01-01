Узбекистан # 4. Самарканд. Сиабский базар. Иранский плов. Регистан
Wink
Детям
ХЛЕБ СОЛЬ
1-й сезон
Узбекистан # 4. Самарканд. Сиабский базар. Иранский плов. Регистан

ХЛЕБ СОЛЬ (сериал, 2021) сезон 1 серия 34 смотреть онлайн бесплатно

7.52021, Узбекистан # 4. Самарканд. Сиабский базар. Иранский плов. Регистан
Блоги, Кулинария12+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Это познавательный канал для тех, кто не имеет кулинарной сноровки. Опытный шеф расскажет о создании блюд из простых ингредиентов и научит тонкостям обращения с ними.

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Информация

Качество
Full HD
Жанры
Блоги, Кулинария

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