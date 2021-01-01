ШАХ-ПЛОВ. CHAH RICE PILAF. eng sub
Wink
Детям
ХЛЕБ СОЛЬ
1-й сезон
ШАХ-ПЛОВ. CHAH RICE PILAF. eng sub

ХЛЕБ СОЛЬ (сериал, 2021) сезон 1 серия 31 смотреть онлайн бесплатно

7.62021, ШАХ-ПЛОВ. CHAH RICE PILAF. eng sub
Блог, Кулинария12+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Это познавательный канал для тех, кто не имеет кулинарной сноровки. Опытный шеф расскажет о создании блюд из простых ингредиентов и научит тонкостям обращения с ними.

Жанр
Блог, Кулинария
Качество
Full HD
Время
32 мин / 00:32

Рейтинг