БАРАНЬЯ КОРЕЙКА. Как легко приготовить. Салат "взрыв вкусов"
Wink
Детям
ХЛЕБ СОЛЬ
1-й сезон
БАРАНЬЯ КОРЕЙКА. Как легко приготовить. Салат "взрыв вкусов"

ХЛЕБ СОЛЬ (сериал, 2021) сезон 1 серия 19 смотреть онлайн бесплатно

7.52021, БАРАНЬЯ КОРЕЙКА. Как легко приготовить. Салат "взрыв вкусов"
Блоги, Кулинария12+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Это познавательный канал для тех, кто не имеет кулинарной сноровки. Опытный шеф расскажет о создании блюд из простых ингредиентов и научит тонкостям обращения с ними.

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Информация

Качество
Full HD
Жанры
Блоги, Кулинария

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