Как готовить люля-кебаб на мангале, чтобы фарш не отваливался
Wink
Детям
ХЛЕБ СОЛЬ
1-й сезон
Как готовить люля-кебаб на мангале, чтобы фарш не отваливался

ХЛЕБ СОЛЬ (сериал, 2021) сезон 1 серия 99 смотреть онлайн бесплатно

7.52021, Как готовить люля-кебаб на мангале, чтобы фарш не отваливался
Блоги, Кулинария12+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Это познавательный канал для тех, кто не имеет кулинарной сноровки. Опытный шеф расскажет о создании блюд из простых ингредиентов и научит тонкостям обращения с ними.

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Информация

Качество
Full HD
Жанры
Блоги, Кулинария

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