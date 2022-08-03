Чанахи с бараниной. Бамаза нухат |Нут с бараниной|
Wink
Сериалы
ХЛЕБ СОЛЬ
1-й сезон
Чанахи с бараниной. Бамаза нухат |Нут с бараниной|

ХЛЕБ СОЛЬ (сериал, 2021) сезон 1 серия 86 смотреть онлайн бесплатно

7.72021, Чанахи с бараниной. Бамаза нухат |Нут с бараниной|
Блог, Кулинария18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Это познавательный канал для тех, кто не имеет кулинарной сноровки. Опытный шеф расскажет о создании блюд из простых ингредиентов и научит тонкостям обращения с ними.

Жанр
Блог, Кулинария
Время
16 мин / 00:16

Рейтинг