Цыпленок тапака-табака)
Wink
Сериалы
ХЛЕБ СОЛЬ
1-й сезон
Цыпленок тапака-табака)

ХЛЕБ СОЛЬ (сериал, 2021) сезон 1 серия 93 смотреть онлайн бесплатно

7.72021, Цыпленок тапака-табака)
Блог, Кулинария18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Это познавательный канал для тех, кто не имеет кулинарной сноровки. Опытный шеф расскажет о создании блюд из простых ингредиентов и научит тонкостям обращения с ними.

Жанр
Блог, Кулинария
Время
15 мин / 00:15

Рейтинг