Узбекистан #3. Самса в тандыре
Wink
Детям
ХЛЕБ СОЛЬ
1-й сезон
Узбекистан #3. Самса в тандыре

ХЛЕБ СОЛЬ (сериал, 2021) сезон 1 серия 35 смотреть онлайн бесплатно

7.62021, Узбекистан #3. Самса в тандыре
Блог, Кулинария12+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Это познавательный канал для тех, кто не имеет кулинарной сноровки. Опытный шеф расскажет о создании блюд из простых ингредиентов и научит тонкостям обращения с ними.

Сериал Узбекистан #3 1 сезон 35 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Жанр
Блог, Кулинария
Качество
Full HD
Время
24 мин / 00:24

Рейтинг