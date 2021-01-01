Казан-кебаб из телятины. Кофе на углях. ENG SUB. Kazan-kebab. How to cook veal
Wink
Детям
ХЛЕБ СОЛЬ
1-й сезон
Казан-кебаб из телятины. Кофе на углях. ENG SUB. Kazan-kebab. How to cook veal

ХЛЕБ СОЛЬ (сериал, 2021) сезон 1 серия 89 смотреть онлайн бесплатно

7.52021, Казан-кебаб из телятины. Кофе на углях. ENG SUB. Kazan-kebab. How to cook veal
Блог, Кулинария12+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Это познавательный канал для тех, кто не имеет кулинарной сноровки. Опытный шеф расскажет о создании блюд из простых ингредиентов и научит тонкостям обращения с ними.

Сериал Казан-кебаб из телятины 1 сезон 89 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Жанр
Блог, Кулинария
Качество
Full HD
Время
21 мин / 00:21

Рейтинг