Убивая Еву (сериал, 2022) сезон 4 серия 8 смотреть онлайн

Завершение истории об агенте спецслужб Еве и ее блистательной визави-киллерше. Если вам полюбился тандем Сандры О и Джоди Комер и вы гадаете, каким получился финал шпионского хита, не пропустите сериал «Убивая Еву», 4 сезон.



В последнем сезоне Ева Поластри занята поиском участников организации Двенадцати. Из закулисья эти люди управляют мировыми процессами и с помощью таких наемников, как Вилланель, продолжают избавляться от ненужных персон. Вилланель на время отходит от дел, чтобы посвятить себя религии. Однако вскоре она вновь берется за оружие — чтобы покончить с Двенадцатью раз и навсегда. Кэролин Мартенс ищет убийцу своего сына Кенни. Тем временем членов преступной организации — одного за другим — находят мертвыми.



Кто стоит за их смертями? Какие новые герои появятся в сериале? И что скажут друг другу Ева и Вилланель, когда встретятся в последний раз? Об этом вы узнаете, если будете смотреть «Убивая Еву», 4 сезон сериала доступен в нашем онлайн-кинотеатре в подписке Amediateka.



