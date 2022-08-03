Убивая Еву (сериал, 2022) сезон 4 серия 6 смотреть онлайн
О сериале
Завершение истории об агенте спецслужб Еве и ее блистательной визави-киллерше. Если вам полюбился тандем Сандры О и Джоди Комер и вы гадаете, каким получился финал шпионского хита, не пропустите сериал «Убивая Еву», 4 сезон.
В последнем сезоне Ева Поластри занята поиском участников организации Двенадцати. Из закулисья эти люди управляют мировыми процессами и с помощью таких наемников, как Вилланель, продолжают избавляться от ненужных персон. Вилланель на время отходит от дел, чтобы посвятить себя религии. Однако вскоре она вновь берется за оружие — чтобы покончить с Двенадцатью раз и навсегда. Кэролин Мартенс ищет убийцу своего сына Кенни. Тем временем членов преступной организации — одного за другим — находят мертвыми.
Кто стоит за их смертями? Какие новые герои появятся в сериале? И что скажут друг другу Ева и Вилланель, когда встретятся в последний раз? Об этом вы узнаете, если будете смотреть «Убивая Еву», 4 сезон сериала доступен в нашем онлайн-кинотеатре в подписке Amediateka.
СтранаВеликобритания
ЖанрБоевик, Драма, Триллер
КачествоFull HD
Время41 мин / 00:41
Рейтинг
- ГБРежиссёр
Гарри
Брэдбир
- Актриса
Джоди
Комер
- Актриса
Сандра
О
- Актриса
Фиона
Шоу
- Актёр
Ким
Бодния
- Актёр
Оуэн
МакДоннелл
- ШДАктёр
Шон
Делани
- ЭБАктёр
Эдвард
Блюмель
- Актриса
Камилль
Коттен
- КХАктриса
Кирби
Хауэлл-Батист
- РГАктёр
Роберт
Гилберт
- ФУСценарист
Фиби
Уоллер-Бридж
- ЛНСценарист
Лора
Нил
- ЭФСценарист
Эмиральд
Феннел
- АДСценарист
Айзис
Дэвис
- Продюсер
Сандра
О
- ФУПродюсер
Фиби
Уоллер-Бридж
- СВПродюсер
Сэлли
Вудворд Джентл
- КМХудожник
Кристиан
Милстед
- ЛУХудожница
Линда
Уилсон
- ГДМонтажёр
Гари
Доллнер
- КРМонтажёр
Ксавьер
Расселл
- ДКОператор
Джулиан
Корт
- ККОператор
Карлос
Каталан
- КЧКомпозитор
Кифес
Чанция
- ДХКомпозитор
Дэвид
Холмс