Убивая Еву (сериал, 2022) сезон 4 серия 6 смотреть онлайн

Убивая Еву. Сезон 4. Серия 6
Убивая Еву
4-й сезон
6-я серия
8.82022, Killing Eve
Боевик, Триллер18+
Завершение истории об агенте спецслужб Еве и ее блистательной визави-киллерше. Если вам полюбился тандем Сандры О и Джоди Комер и вы гадаете, каким получился финал шпионского хита, не пропустите сериал «Убивая Еву», 4 сезон.

В последнем сезоне Ева Поластри занята поиском участников организации Двенадцати. Из закулисья эти люди управляют мировыми процессами и с помощью таких наемников, как Вилланель, продолжают избавляться от ненужных персон. Вилланель на время отходит от дел, чтобы посвятить себя религии. Однако вскоре она вновь берется за оружие — чтобы покончить с Двенадцатью раз и навсегда. Кэролин Мартенс ищет убийцу своего сына Кенни. Тем временем членов преступной организации — одного за другим — находят мертвыми.

Кто стоит за их смертями? Какие новые герои появятся в сериале? И что скажут друг другу Ева и Вилланель, когда встретятся в последний раз? Об этом вы узнаете, если будете смотреть «Убивая Еву», 4 сезон сериала доступен в нашем онлайн-кинотеатре в подписке Amediateka.

Страна
Великобритания
Жанр
Боевик, Драма, Триллер
Качество
Full HD
Время
41 мин / 00:41

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
8.1 IMDb

