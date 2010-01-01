WinkСериалыТульский Токарев1-й сезон3-я серия
Тульский Токарев (сериал, 2010) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн
9.22010, Тульский Токарев. Серия 3
Криминал, Детективы18+
Этот сериал пока недоступен
Сюжет
«Тульский – Токарев» - так звучит полное название пистолета ТТ, ставшего культовым с конца восьмидесятых и в течение почти всех девяностых, излюбленного оружия в годы Великой Криминальной Войны. Эта история началась, когда Петербург еще назывался Ленинградом. Был другой век и совсем другая музыка жизни...
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Информация
Рейтинг
7.8 КиноПоиск
7.4 IMDb
- Режиссёр
Алексей
Мурадов
- Актёр
Максим
Матвеев
- Актёр
Алексей
Комашко
- ДВАктёр
Дмитрий
Волкострело�в
- Актёр
Алексей
Гуськов
- ЮЕАктёр
Юрий
Ершов
- МЗАктриса
Мария
Звонарева
- АИАктёр
Александр
Иванов
- Актёр
Виталий
Коваленко
- АПАктёр
Андрей
Пынзару
- Актёр
Андрей
Смоляков
- АМСценарист
Андрей
Мигачев
- АЧПродюсер
Александр
Черняев
- ГМПродюсер
Галина
Масленникова
- МУМонтажёр
Мария
Уимкен
- РФОператор
Роберт
Филатов
- ОЛКомпозитор
Олег
Ладов