Тульский Токарев (сериал, 2010) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн бесплатно

«Тульский – Токарев» - так звучит полное название пистолета ТТ, ставшего культовым с конца восьмидесятых и в течение почти всех девяностых, излюбленного оружия в годы Великой Криминальной Войны. Эта история началась, когда Петербург еще назывался Ленинградом. Был другой век и совсем другая музыка жизни...



