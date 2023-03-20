Тульский Токарев (сериал, 2010) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн бесплатно

Тульский Токарев. Серия 6
Тульский Токарев
1-й сезон
6-я серия

Криминал, Детектив18+

О сериале

«Тульский – Токарев» - так звучит полное название пистолета ТТ, ставшего культовым с конца восьмидесятых и в течение почти всех девяностых, излюбленного оружия в годы Великой Криминальной Войны. Эта история началась, когда Петербург еще назывался Ленинградом. Был другой век и совсем другая музыка жизни...

Страна
Россия
Жанр
Криминал, Детектив
Время
45 мин / 00:45

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
7.4 IMDb

