Тульский Токарев. Серия 2
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Тульский Токарев (сериал, 2010) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

9.22010, Тульский Токарев. Серия 2
Криминал, Детективы18+

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Сюжет

«Тульский – Токарев» - так звучит полное название пистолета ТТ, ставшего культовым с конца восьмидесятых и в течение почти всех девяностых, излюбленного оружия в годы Великой Криминальной Войны. Эта история началась, когда Петербург еще назывался Ленинградом. Был другой век и совсем другая музыка жизни...

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Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Тульский Токарев»

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