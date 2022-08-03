Цветы от Лизы (сериал, 2010) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

В жизни Лизы нет никакого просвета – она с утра до вечера торгует рыбой на оптовом рынке, терпит грубости начальника, а дома ее ждут попреки мачехи и вечно пьяный отец. Каждый день, проходя по центральным улицам, она с замиранием смотрит в стеклянные витрины, за которыми скрыт другой, сказочный мир – мир счастливых людей.

