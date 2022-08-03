Цветы от Лизы (сериал, 2010) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

WinkСериалыЦветы от Лизы1-й сезон1-я серия
9.12010, Цветы от Лизы. Серия 1
Мелодрама16+
В жизни Лизы нет никакого просвета – она с утра до вечера торгует рыбой на оптовом рынке, терпит грубости начальника, а дома ее ждут попреки мачехи и вечно пьяный отец. Каждый день, проходя по центральным улицам, она с замиранием смотрит в стеклянные витрины, за которыми скрыт другой, сказочный мир – мир счастливых людей.
6.3 КиноПоиск
6.2 IMDb
- АСРежиссёр
Андрей
Селиванов
- Актриса
Глафира
Тарханова
- Актёр
Александр
Лазарев мл.
- Актриса
Светлана
Немоляева
- АЗАктёр
Алексей
Завьялов
- Актёр
Михаил
Горевой
- Актриса
Даша
Чаруша
- МСАктёр
Магомедарип
Сурхатилов
- ЕБАктриса
Елена
Блинникова
- ВГАктёр
Виталий
Гусев
- Актёр
Александр
Леньков
- АТСценарист
Алексей
Тимм
- АКПродюсер
Александр
Кушаев
- ИСПродюсер
Ирина
Смирнова-Бейнарович
- ЮЩОператор
Юрий
Щиренко
- ЕМКомпозитор
Елена
Моисеева