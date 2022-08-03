Цветы от Лизы (сериал, 2010) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

Цветы от Лизы. Серия 1
Цветы от Лизы
1-й сезон
1-я серия

9.12010, Цветы от Лизы. Серия 1
Мелодрама16+

О сериале

В жизни Лизы нет никакого просвета – она с утра до вечера торгует рыбой на оптовом рынке, терпит грубости начальника, а дома ее ждут попреки мачехи и вечно пьяный отец. Каждый день, проходя по центральным улицам, она с замиранием смотрит в стеклянные витрины, за которыми скрыт другой, сказочный мир – мир счастливых людей.

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама
Качество
Full HD
Время
90 мин / 01:30

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
6.2 IMDb

