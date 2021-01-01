Топи (сериал, 2021) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Москвичи бегут от проблем в деревню. Мистический триллер с Иваном Янковским по сценарию Дмитрия Глуховского. Разработчик популярного мобильного приложения Денис узнает о смертельном диагнозе и решает ехать в далекий монастырь. Он собирает компанию молодых москвичей, жаждущих сбежать от невыносимых проблем и перезагрузиться, и отправляется в полуразрушенную деревню Топи. Спонтанное приключение оборачивается для ребят водоворотом опасных и загадочных происшествий: они попадают в аварию, а водитель машины исчезает без следа. Оставайтесь с нами, чтобы разгадать тайну деревни вместе с героями, — смотреть сериал «Топи» в хорошем качестве можно уже сейчас на нашем видеосервисе!



