8.32021, Топи. Сезон 1. Серия 1
Триллер18+
Топи (сериал, 2021) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн
О сериале
Успешный бизнесмен Денис, разработчик популярного мобильного приложения, болен раком. Слабо надеясь на чудо, он собирает компанию молодых москвичей и отправляется в монастырь где-то в Архангельской области — эту поездку он сам называет «православным спа». У каждого есть проблемы, с которыми они хотят разобраться. На месте монастыря, однако, оказываются развалины, а в полузаброшенной деревушке Топи неподалеку творятся странные вещи.
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
6.7 IMDb
- ВМРежиссёр
Владимир
Мирзоев
- Актёр
Иван
Янковский
- Актёр
Тихон
Жизневский
- Актриса
Анастасия
Крылова
- Актриса
Катерина
Шпица
- Актриса
Софья
Володчинская
- Актриса
Марина
Васильева
- МСАктёр
Максим
Суханов
- АДАктёр
Александр
Доронин
- Актёр
Кирилл
Полухин
- Актриса
Вероника
Мохирева
- ДГСценарист
Дмитрий
Глуховский
- ОФПродюсер
Ольга
Филипук
- ВМПродюсер
Владимир
Маслов
- АРПродюсер
Александра
Ремизова
- Продюсер
Маруся
Трубникова
- ИПАктёр дубляжа
Иван
Породнов
- ЭГХудожник
Эдуард
Галкин
- ЕДХудожница
Елена
Дронова
- ААМонтажёр
Александр
Амиров
- Оператор
Василий
Григолюнас
- РОКомпозитор
Райан
Оттер