Топи (сериал, 2021) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Триллер18+

О сериале

Успешный бизнесмен Денис, разработчик популярного мобильного приложения, болен раком. Слабо надеясь на чудо, он собирает компанию молодых москвичей и отправляется в монастырь где-то в Архангельской области — эту поездку он сам называет «православным спа». У каждого есть проблемы, с которыми они хотят разобраться. На месте монастыря, однако, оказываются развалины, а в полузаброшенной деревушке Топи неподалеку творятся странные вещи.

Страна
Россия
Жанр
Триллер
Качество
Full HD
Время
52 мин / 00:52

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
6.7 IMDb

