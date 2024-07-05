То, что нельзя купить. Сезон 1. Серия 2
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То, что нельзя купить (сериал, 2020) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

9.22020, То, что нельзя купить. Сезон 1. Серия 2
Мелодрама18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

В замужнюю учительницу Марину Кораблеву влюбляется богатый предприниматель Виктор Болотов. Марина ему отказывает. После этого в жизни Марины и ее гражданского мужа Кости начинается «черная полоса»: Марину увольняют с работы, мужа, который работает в компании Болотова, обвиняют в промышленном шпионаже и сажают в тюрьму, а в довершение ко всему органы опеки грозятся забрать детей...

В отчаянии, чтобы спасти свою семью, Марина решается на крайний шаг: она принимает предложение Болотова и вместе с детьми переезжает к нему в дом...

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама
Время
50 мин / 00:50

Рейтинг

6.6 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «То, что нельзя купить»