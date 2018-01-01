То, что нельзя купить. Сезон 1
То, что нельзя купить
1-й сезон

То, что нельзя купить (сериал, 2020) сезон 1 смотреть онлайн

2020, То, что нельзя купить. Сезон 1 4 серии
Драма, Мелодрама18+

О сериале

В замужнюю учительницу Марину Кораблеву влюбляется богатый предприниматель Виктор Болотов. Марина ему отказывает. После этого в жизни Марины и ее гражданского мужа Кости начинается «черная полоса»: Марину увольняют с работы, мужа, который работает в компании Болотова, обвиняют в промышленном шпионаже и сажают в тюрьму, а в довершение ко всему органы опеки грозятся забрать детей...

В отчаянии, чтобы спасти свою семью, Марина решается на крайний шаг: она принимает предложение Болотова и вместе с детьми переезжает к нему в дом...

Россия
Драма, Мелодрама

