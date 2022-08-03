Темные начала (сериал, 2020) сезон 2 серия 7 смотреть онлайн

Действие сериала поПосле предательства лорда Азриэла Лира и Пантелеймон оказываются в незнакомом мире. Во 2 сезоне их ждут новые загадки и необычные знакомые – смотрите сериал «Темные начала» онлайн на Wink. Лира следует за своим отцом через портал, но на другой стороне его уже нет. Понимая, что назад теперь возвращаться опасно, она вместе с дэймоном Пантелеймоном исследует новый мир. Вскоре она обнаруживает удивительный город Читтагацце, все жители которого куда-то пропали. Тут она натыкается на Уилла, перенесшегося в город из нашего мира. Чем обернется эта встреча, расскажет сериал «Темные начала» (лишний пробел), который можно смотреть в хорошем качестве в сервисе Wink. книгам Филипа Пулмана развивается в нескольких параллельных мирах, где, кроме прочего, обитают ведьмы и бронированные медведи. В центре сюжета — 12-летняя Лира Белаква, которой предстоит разыскать пропавшего друга и раскрыть зловещий заговор с участием похищенных детей.



