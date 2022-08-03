Темные начала (сериал, 2020) сезон 2 серия 7 смотреть онлайн
О сериале
Действие сериала поПосле предательства лорда Азриэла Лира и Пантелеймон оказываются в незнакомом мире. Во 2 сезоне их ждут новые загадки и необычные знакомые – смотрите сериал «Темные начала» онлайн на Wink. Лира следует за своим отцом через портал, но на другой стороне его уже нет. Понимая, что назад теперь возвращаться опасно, она вместе с дэймоном Пантелеймоном исследует новый мир. Вскоре она обнаруживает удивительный город Читтагацце, все жители которого куда-то пропали. Тут она натыкается на Уилла, перенесшегося в город из нашего мира. Чем обернется эта встреча, расскажет сериал «Темные начала» (лишний пробел), который можно смотреть в хорошем качестве в сервисе Wink. книгам Филипа Пулмана развивается в нескольких параллельных мирах, где, кроме прочего, обитают ведьмы и бронированные медведи. В центре сюжета — 12-летняя Лира Белаква, которой предстоит разыскать пропавшего друга и раскрыть зловещий заговор с участием похищенных детей.
СтранаВеликобритания, США
ЖанрПриключения, Фэнтези
КачествоSD
Время45 мин / 00:45
Рейтинг
- УМРежиссёр
Уильям
МакГрегор
- ЛУРежиссёр
Лиэнн
Уэлхэм
- ДКАктриса
Дафни
Кин
- ДМАктёр
Джеймс
Макэвой
- РУАктриса
Рут
Уилсон
- Актёр
Кларк
Питерс
- ЭБАктёр
Эрион
Бакаре
- Актриса
Энн-Мэри
Дафф
- ККАктёр
Кит
Коннор
- АУАктёр
Амир
Уилсон
- УКАктёр
Уилл
Кин
- БФАктёр
Брайан
Фишер
- ДТСценарист
Джек
Торн
- АССценарист
Амелия
Спенсер
- ДКПродюсер
Джоэль
Коллинз
- Продюсер
Тоби
Эммерих
- ДФПродюсер
Дебора
Форте
- ВЭАктриса дубляжа
Василиса
Эльдарова
- Актёр дубляжа
Иван
Калинин
- Актриса дубляжа
Ирина
Киреева
- Актёр дубляжа
Владимир
Антоник
- МГАктёр дубляжа
Михаил
Глушковский
- ДКХудожник
Джоэль
Коллинз
- НХМонтажёр
Найвен
Хоуи
- ГШОператор
Гари
Шоу
- ДХОператор
Дэвид
Хиггс
- ЛБКомпозитор
Лорн
Бэлф