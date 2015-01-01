WinkСериалыТайны города Эн1-й сезон6-я серия
Тайны города Эн (сериал, 2015) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн
8.12015, Тайны города Эн. Сезон 1. Серия 6
Детектив, Драма18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Детективный сериал от режиссера Николая Хомерики, который одинаково мастерски снимает как остросюжетные блокбастеры, так и телевизионные драмы. При въезде в маленький тихий городок находят тело подростка. Выясняется, что у многих были мотивы для убийства.
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
- Режиссёр
Николай
Хомерики
- Актёр
Кирилл
Гребенщиков
- Актриса
Светлана
Колпакова
- ДПАктёр
Дмитрий
Поднозов
- Актёр
Сергей
Удовик
- Актриса
Ольга
Демидова
- НБАктриса
Наталья
Батрак
- СРАктёр
Станислав
Рядинский
- НРАктриса
Наталья
Рогожкина
- Актриса
Аня
Чиповская
- Актёр
Владимир
Селезнев
- ВБСценарист
Виктория
Бугаева
- Продюсер
Рубен
Дишдишян
- ИППродюсер
Ирина
Путятина
- ЛДХудожница
Людмила
Дюпина
- ОНХудожница
Ольга
Нестеренко
- ДДХудожник
Дмитрий
Докторов
- АСМонтажёр
Александр
Смирнов
- АХОператор
Алишер
Хамидходжаев
- Композитор
Анна
Друбич