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Тайны города Эн
1-й сезон

Тайны города Эн (сериал, 2015) сезон 1 смотреть онлайн

8.12015, Тайны города Эн. Сезон 1 8 серий
Детектив, Драма18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Детективный сериал от режиссера Николая Хомерики, который одинаково мастерски снимает как остросюжетные блокбастеры, так и телевизионные драмы. При въезде в маленький тихий городок находят тело подростка. Выясняется, что у многих были мотивы для убийства.

Страна
Россия
Жанр
Драма, Детектив

Рейтинг

7.0 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Тайны города Эн»