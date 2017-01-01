Сын (сериал, 2017) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Молодого архитектора Анну Завьялову предает ее возлюбленный. Павел не только бросает её ради выгодной женитьбы, но и присваивает её проект. Именно в этот непростой момент Анна знакомится с пенсионеркой Марковой. Эта встреча заставляет героиню решиться на борьбу за справедливость. Анна намерена вернуть свой проект и помочь Марковой получить положенную ей по праву квартиру.



За помощью она обращается к столичному чиновнику и по стечению обстоятельств однофамильцу своей новой знакомой. Придуманная ею интрига непроизвольно ранит людей, ставших ей близкими. Теперь Завьяловой придется распутывать последствия своего обмана. Смогут ли простить ее те, кого она втянула в свою игру?



