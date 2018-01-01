Биография

Михаил Никитин — российский продюсер. Работает в киноиндустрии с 2012 года. Большинство его работ — фильмы и сериалы в жанрах детектива, мелодрамы и драмы. На счету Михаила Никитина такие проекты, как «Инспектор Купер», «Верю», «Господа полицейские», «Сын», «Сашкина удача», «Свадебные хлопоты», «Дуэль королев», «Одна ночь». Также он продюсировал серию телевизионных фильмов о гениальном математике Ольге Барковской: «Загадка Фибоначчи», «Загадка Эйнштейна», «Загадка Цезаря», «Загадка Евклида», «Загадка Римана», «Загадка Ферма», «Загадка Монти Холла», «Загадка Сангаку», «Загадка Эйлера» и «Загадка Брюса Бедлама».