Сваты (сериал, 2011) сезон 5 серия 8 смотреть онлайн
9.42011, Сваты. Сезон 5. Серия 8
Комедия16+
О сериале
Максим и Маша возвращаются домой из Нидерландов – с повзрослевшими детьми и на радость родственникам. Прошло несколько лет со времен событий прошлого сезона. Юрий Анатольевич умер, а оставшаяся одна Ольга Николаевна сильно сблизилась с четой Будько. Теперь, когда Маша и Максим с тремя детьми возвращаются в Москву, родители спешат их навестить. Но самые младшие Ковалевы оказываются на удивление расчетливыми, успешно клянчат дорогие подарки и проворачивают аферы, а Женя шокирует всех своим вызывающе готичным видом.
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
6.3 IMDb
- ЮМРежиссёр
Юрий
Морозов
- Актриса
Людмила
Артемьева
- Актёр
Фёдор
Добронравов
- Актриса
Татьяна
Кравченко
- Актёр
Анатолий
Васильев
- Актриса
Инна
Королёва
- Актёр
Алексей
Дмитриев
- СДАктёр
Станислав
Дьяченко
- ДРАктёр
Денис
Роднянский
- ВТАктёр
Владимир
Турчинский
- УИАктриса
Ульяна
Иващенко
- АЯСценарист
Андрей
Яковлев
- ДГХудожник
Дмитрий
Гарбуз
- СНХудожник
Сергей
Назаров
- ЮКОператор
Юрий
Казаков
- РДКомпозитор
Роман
Дудчик