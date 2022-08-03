Сваты (сериал, 2011) сезон 5 смотреть онлайн
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О сериале
Возвращение любимых героев в душевной семейной комедии «Сваты», 5 сезон — смотреть все серии можно в любое удобное время на нашем видеосервисе.
В пятом сезоне мы снова встречаемся с семейством Ковалевых, которые возвращаются на родину из Нидерландов через восемь лет после событий в Крыму. Бабушки и дедушки не могут поверить в свое счастье и спешат увидеться с Женей и близнецами. Однако долгожданная встреча проходит совсем не так, как планировалось: вместо милой и веселой девочки их встречает угрюмая девушка-подросток с кучей проблем и комплексов, а младшие внуки оказываются самыми настоящими хулиганами, которые добавят седину в волосы Будько и Ковалевым.
Смогут ли бабушки и дедушки повлиять на воспитание внуков, узнаете в доброй комедии «Сваты» — лучшее качество смотреть онлайн можно прямо сейчас на видеопортале Wink!
Рейтинг
- ЮМРежиссёр
Юрий
Морозов
- Актриса
Людмила
Артемьева
- Актёр
Фёдор
Добронравов
- Актриса
Татьяна
Кравченко
- Актёр
Анатолий
Васильев
- Актриса
Инна
Королёва
- Актёр
Алексей
Дмитриев
- СДАктёр
Станислав
Дьяченко
- ДРАктёр
Денис
Роднянский
- ВТАктёр
Владимир
Турчинский
- УИАктриса
Ульяна
Иващенко
- АЯСценарист
Андрей
Яковлев
- ДГХудожник
Дмитрий
Гарбуз
- СНХудожник
Сергей
Назаров
- ЮКОператор
Юрий
Казаков
- РДКомпозитор
Роман
Дудчик