Возвращение любимых героев в душевной семейной комедии «Сваты», 5 сезон — смотреть все серии можно в любое удобное время на нашем видеосервисе.



В пятом сезоне мы снова встречаемся с семейством Ковалевых, которые возвращаются на родину из Нидерландов через восемь лет после событий в Крыму. Бабушки и дедушки не могут поверить в свое счастье и спешат увидеться с Женей и близнецами. Однако долгожданная встреча проходит совсем не так, как планировалось: вместо милой и веселой девочки их встречает угрюмая девушка-подросток с кучей проблем и комплексов, а младшие внуки оказываются самыми настоящими хулиганами, которые добавят седину в волосы Будько и Ковалевым.



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