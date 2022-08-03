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Сваты
5-й сезон

Сваты (сериал, 2011) сезон 5 смотреть онлайн

9.42011, Сваты. Сезон 5 16 серий
Комедия18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Возвращение любимых героев в душевной семейной комедии «Сваты», 5 сезон — смотреть все серии можно в любое удобное время на нашем видеосервисе.

В пятом сезоне мы снова встречаемся с семейством Ковалевых, которые возвращаются на родину из Нидерландов через восемь лет после событий в Крыму. Бабушки и дедушки не могут поверить в свое счастье и спешат увидеться с Женей и близнецами. Однако долгожданная встреча проходит совсем не так, как планировалось: вместо милой и веселой девочки их встречает угрюмая девушка-подросток с кучей проблем и комплексов, а младшие внуки оказываются самыми настоящими хулиганами, которые добавят седину в волосы Будько и Ковалевым.

Смогут ли бабушки и дедушки повлиять на воспитание внуков, узнаете в доброй комедии «Сваты» — лучшее качество смотреть онлайн можно прямо сейчас на видеопортале Wink!

Страна
Украина
Жанр
Комедия

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
6.4 IMDb