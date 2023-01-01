Сваты (сериал, 2010) смотреть онлайн

Сюжет

Дедушки и бабушки борются за внимание единственной внучки. Полюбившаяся многим семейная комедия о взаимоотношениях поколений с Федором Добронравовым и Людмилой Артемьевой.



Родители мужа и родители жены по недоразумению встречаются в доме своих детей, чтобы присмотреть за пятилетней внучкой Женей. Поначалу они не ладят друг с другом, но семейные узы берут верх, и уже скоро никто из родственников не может представить жизни друг без друга. Впереди их ждет появление новых внуков, печали и радости, свадьбы и похороны, но с каждым годом семья будет становится все крепче.



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