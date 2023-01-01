Сваты (сериал, 2010) смотреть онлайн
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Сюжет
Дедушки и бабушки борются за внимание единственной внучки. Полюбившаяся многим семейная комедия о взаимоотношениях поколений с Федором Добронравовым и Людмилой Артемьевой.
Родители мужа и родители жены по недоразумению встречаются в доме своих детей, чтобы присмотреть за пятилетней внучкой Женей. Поначалу они не ладят друг с другом, но семейные узы берут верх, и уже скоро никто из родственников не может представить жизни друг без друга. Впереди их ждет появление новых внуков, печали и радости, свадьбы и похороны, но с каждым годом семья будет становится все крепче.
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Информация
СтранаУкраина
ЖанрыКомедии, Зарубежные
Рейтинг
- ЮМРежиссёр
Юрий
Морозов
- Актриса
Людмила
Артемьева
- Актёр
Фёдор
Добронравов
- Актриса
Татьяна
Кравченко
- Актёр
Анатолий
Васильев
- Актриса
Инна
Королёва
- Актёр
Алексей
Дмитриев
- СДАктёр
Станислав
Дьяченко
- ДРАктёр
Денис
Роднянский
- ВТАктёр
Владимир
Турчинский
- УИАктриса
Ульяна
Иващенко
- АЯСценарист
Андрей
Яковлев
- ДГХудожник
Дмитрий
Гарбуз
- СНХудожник
Сергей
Назаров
- ЮКОператор
Юрий
Казаков
- РДКомпозитор
Роман
Дудчик