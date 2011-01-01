Сваты. Сезон 5. Серия 7
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Сваты (сериал, 2011) сезон 5 серия 7 смотреть онлайн

9.42011, Сваты. Сезон 5. Серия 7
Комедии16+

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Сюжет

Максим и Маша возвращаются домой из Нидерландов – с повзрослевшими детьми и на радость родственникам. Прошло несколько лет со времен событий прошлого сезона. Юрий Анатольевич умер, а оставшаяся одна Ольга Николаевна сильно сблизилась с четой Будько. Теперь, когда Маша и Максим с тремя детьми возвращаются в Москву, родители спешат их навестить. Но самые младшие Ковалевы оказываются на удивление расчетливыми, успешно клянчат дорогие подарки и проворачивают аферы, а Женя шокирует всех своим вызывающе готичным видом.

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Страна
Украина
Жанры
Комедии

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
6.3 IMDb