Сваты (сериал, 2010) сезон 4 серия 2 смотреть онлайн
9.42010, Сваты. Сезон 4. Серия 2
Комедия16+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Маша и Максим встречаются с родителями в Турции – а те не рады перспективе не видеть внуков все лето. Будько и Ковалевы воссоединяются со своими детьми и внуками на турецком курорте. Счастливое событие омрачено внутренними конфликтами и противоречиями. Максим и Маша собираются оставить Женю на все лето в Нидерландах учить язык, тогда как бабушки и дедушки надеялись провести с ней каникулы. Юрий Анатольевич и Ольга Николаевна развелись, но никому об этом не рассказали, так что им приходится притворяться семейной парой. А когда Женю все-таки отправляют в «Артек», бабушки и дедушки не могут усидеть на месте и едут за ней в Крым. Там им снова предстоит попасть в кучу нелепых ситуаций.
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
6.3 IMDb
- ЮМРежиссёр
Юрий
Морозов
- Актриса
Людмила
Артемьева
- Актёр
Фёдор
Добронравов
- Актриса
Татьяна
Кравченко
- Актёр
Анатолий
Васильев
- Актриса
Инна
Королёва
- Актёр
Алексей
Дмитриев
- СДАктёр
Станислав
Дьяченко
- ДРАктёр
Денис
Роднянский
- ВТАктёр
Владимир
Турчинский
- УИАктриса
Ульяна
Иващенко
- АЯСценарист
Андрей
Яковлев
- ДГХудожник
Дмитрий
Гарбуз
- СНХудожник
Сергей
Назаров
- ЮКОператор
Юрий
Казаков
- РДКомпозитор
Роман
Дудчик