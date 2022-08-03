Сваты (сериал, 2010) сезон 4 смотреть онлайн
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О сериале
Ковалевы и Будько объединяются, чтобы опекать любимую внучку в Крыму. Если вам не терпится узнать, какие приключения ждут бабушек и дедушек на море, то скорее включайте комедию «Сваты» — 4 сезон смотреть все серии можно на Wink.
В четвертом сезоне Маша и Максим отправляют свою дочь Женечку в лагерь «Артек». Сваты решают следить за любимой внучкой, также приехав на побережье Крыма. После неудачных попыток найти жилье в отеле, Будько и Ковалевы решают открыть собственную гостиницу. Однако они сталкиваются с непредвиденными трудностями в бизнесе. Теперь Ольге, Юрию, Валентине и Ивану предстоит не только привлечь клиентов, но и разрешить конфликт с эксцентричной соседкой, которая ставит им палки в колеса.
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Рейтинг
- ЮМРежиссёр
Юрий
Морозов
- Актриса
Людмила
Артемьева
- Актёр
Фёдор
Добронравов
- Актриса
Татьяна
Кравченко
- Актёр
Анатолий
Васильев
- Актриса
Инна
Королёва
- Актёр
Алексей
Дмитриев
- СДАктёр
Станислав
Дьяченко
- ДРАктёр
Денис
Роднянский
- ВТАктёр
Владимир
Турчинский
- УИАктриса
Ульяна
Иващенко
- АЯСценарист
Андрей
Яковлев
- ДГХудожник
Дмитрий
Гарбуз
- СНХудожник
Сергей
Назаров
- ЮКОператор
Юрий
Казаков
- РДКомпозитор
Роман
Дудчик