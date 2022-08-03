Ковалевы и Будько объединяются, чтобы опекать любимую внучку в Крыму. Если вам не терпится узнать, какие приключения ждут бабушек и дедушек на море, то скорее включайте комедию «Сваты» — 4 сезон смотреть все серии можно на Wink.



В четвертом сезоне Маша и Максим отправляют свою дочь Женечку в лагерь «Артек». Сваты решают следить за любимой внучкой, также приехав на побережье Крыма. После неудачных попыток найти жилье в отеле, Будько и Ковалевы решают открыть собственную гостиницу. Однако они сталкиваются с непредвиденными трудностями в бизнесе. Теперь Ольге, Юрию, Валентине и Ивану предстоит не только привлечь клиентов, но и разрешить конфликт с эксцентричной соседкой, которая ставит им палки в колеса.



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