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Сваты
4-й сезон

Сваты (сериал, 2010) сезон 4 смотреть онлайн

9.42010, Сваты. Сезон 4 16 серий
Комедия18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Ковалевы и Будько объединяются, чтобы опекать любимую внучку в Крыму. Если вам не терпится узнать, какие приключения ждут бабушек и дедушек на море, то скорее включайте комедию «Сваты» — 4 сезон смотреть все серии можно на Wink.

В четвертом сезоне Маша и Максим отправляют свою дочь Женечку в лагерь «Артек». Сваты решают следить за любимой внучкой, также приехав на побережье Крыма. После неудачных попыток найти жилье в отеле, Будько и Ковалевы решают открыть собственную гостиницу. Однако они сталкиваются с непредвиденными трудностями в бизнесе. Теперь Ольге, Юрию, Валентине и Ивану предстоит не только привлечь клиентов, но и разрешить конфликт с эксцентричной соседкой, которая ставит им палки в колеса.

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Страна
Украина
Жанр
Комедия

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
6.4 IMDb