Сваты (сериал, 2010) сезон 4 серия 12 смотреть онлайн

Маша и Максим встречаются с родителями в Турции – а те не рады перспективе не видеть внуков все лето. Будько и Ковалевы воссоединяются со своими детьми и внуками на турецком курорте. Счастливое событие омрачено внутренними конфликтами и противоречиями. Максим и Маша собираются оставить Женю на все лето в Нидерландах учить язык, тогда как бабушки и дедушки надеялись провести с ней каникулы. Юрий Анатольевич и Ольга Николаевна развелись, но никому об этом не рассказали, так что им приходится притворяться семейной парой. А когда Женю все-таки отправляют в «Артек», бабушки и дедушки не могут усидеть на месте и едут за ней в Крым. Там им снова предстоит попасть в кучу нелепых ситуаций.

