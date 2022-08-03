История любви Лизы и Матвея, которая разворачивается в Одессе в период революции 1917 года. Главным героям предстоит встретиться с легендарными личностями того времени — королем налетчиков Михаилом Винницким, известным как Мишка Япончик, атаманом Григорием Котовским и генералом Алексеем Алмазовым. Персонажей связывает между собой некий сувенир, который обладает магическими свойствами…

