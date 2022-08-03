WinkСериалыСувенир из Одессы1-й сезон
Сувенир из Одессы (сериал, 2017) сезон 1 смотреть онлайн
2017, Сувенир из Одессы. Сезон 1 12 серий
Детектив, Мелодрама18+
Этот сезон пока недоступен
О сериале
История любви Лизы и Матвея, которая разворачивается в Одессе в период революции 1917 года. Главным героям предстоит встретиться с легендарными личностями того времени — королем налетчиков Михаилом Винницким, известным как Мишка Япончик, атаманом Григорием Котовским и генералом Алексеем Алмазовым. Персонажей связывает между собой некий сувенир, который обладает магическими свойствами…
Рейтинг
6.2 КиноПоиск
7.1 IMDb