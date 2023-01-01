WinkСериалыСувенир из ОдессыАктёры и съёмочная группа сериала «Сувенир из Одессы»
Актёры и съёмочная группа сериала «Сувенир из Одессы»
Режиссёры
Актёры
АктёрМатвей Грач в 1916 году
Александр Соколовский
АктрисаЛиза Вольская в 1916 году
Ольга Виниченко
АктёрВасилий Карпович Тищенко в 1975 году
Станислав Боклан
АктёрВася Тищенко
Дмитрий Сова
АктёрГригорий Иванович Котовский
Дмитрий Суржиков
Актёр
Сергей Кияшко
АктёрМатье Озон / Матвей Грач
Даниэль ОльбрыхскийDaniel Olbrychski
АктрисаЕлизавета Аркадьевна Вольская в 1975 году
Лариса Удовиченко
Актёр
Геннадий Попенко
АктёрГороденко