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Сувенир из Одессы
Актёры и съёмочная группа сериала «Сувенир из Одессы»

Актёры и съёмочная группа сериала «Сувенир из Одессы»

Режиссёры

Олег Туранский

Олег Туранский

Режиссёр

Актёры

Александр Соколовский

Александр Соколовский

АктёрМатвей Грач в 1916 году
Ольга Виниченко

Ольга Виниченко

АктрисаЛиза Вольская в 1916 году
Станислав Боклан

Станислав Боклан

АктёрВасилий Карпович Тищенко в 1975 году
Дмитрий Сова

Дмитрий Сова

АктёрВася Тищенко
Дмитрий Суржиков

Дмитрий Суржиков

АктёрГригорий Иванович Котовский
Сергей Кияшко

Сергей Кияшко

Актёр
Даниэль Ольбрыхский

Даниэль Ольбрыхский

Daniel Olbrychski
АктёрМатье Озон / Матвей Грач
Лариса Удовиченко

Лариса Удовиченко

АктрисаЕлизавета Аркадьевна Вольская в 1975 году
Ге�ннадий Попенко

Геннадий Попенко

Актёр
Александр Попов

Александр Попов

АктёрГороденко

Художники

Ирина Гергель

Ирина Гергель

Художница
Александр Тетерин

Александр Тетерин

Художник