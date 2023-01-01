Биография

Сергей Кияшко – актер кино и театра. Является заслуженным артистом Украины. Большинство проектов в области кино – телевизионные сериалы в жанрах драмы, мелодрамы и детектива. Родился в 1981 году. Начал играть на сцене в 1997 году, устроившись в театр комедии и драмы. Первое время был актером вспомогательного состава. Профессиональное актерское образование получил в 2005 году. После окончания учебы некоторое время играл в Музыкальное драматическом театре имени Николая Кулиша. Затем перешел в театр «Золотые ворота» в Киеве. Также играл во многих других театрах. Поскольку театральная деятельность является основной, многие роли Сергея Кияшко в кино являются второстепенными или эпизодическими. Сотрудничал с такими кинорежиссерами как Бата Недич и Игорь Забара. Одними из первых проектов в области кинематографа стали небольшие роли в сериалах «Пес» (2015) и «Забытая женщина» (2016). Примерно в это же время снимался в сериалах «Подкидыши» и «Село на миллион». Наиболее известные фильмы Сергея Кияшко – телесериалы «Первые ласточки», «Ментовские войны. Киев» и «Дочкие матери». Также снимался в кинокартинах «Нулевой цикл», «Танец мотылька» и «Сдается дом у моря».