Биография

Александр Попов – актер театра и кино, а также известный телеведущий на одном из главных каналов украинского телевидения. Артист родился в Украине, в г. Комсомольске 2 июня 1986 г. Детство актер провел в Киеве, где увлекался спортом, в частности, футболом. После травмы принимал участие в выступлениях КВН и местных драмкружков. Обучение в Киевском национальном университете театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого артист завершил в 2007 г. После этого на протяжении 4-х лет продолжал работать в составе труппы ТЮЗа «Липки» в Киеве. По состоянию на 2020 г. у Александра Попова насчитывается более 40 телевизионных проектов. Карьера на телевидении стартовала с эпизодических ролей Александра Попова в таких проектах, как «Сердцу не прикажешь», «Отчим», «Возвращение Мухтара», «Леший-2». В 2009 г. актер сыграл одного из главных героев в мелодраматическом сериале «Две стороны одной Анны». Впоследствии именно эта роль принесла артисту народную известность. Немаловажным стало участие в картине криминального жанра «Оса», а также в проектах «Капитанша» и «Дворняжка Ляля». На счету у актера роли в популярных сериалах «Женский доктор 2», «Здравствуй, мама!», «Сувенир из Одессы», «Садовница».