Супер МЯУ. Сезон 1. Серия 3
Wink
Детям
Супер МЯУ
1-й сезон
3-я серия

Супер МЯУ (мультсериал, 2021) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

7.62021, Супер МЯУ. Сезон 1. Серия 3
Мультсериалы, Для самых маленьких6+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Пять котят, львeнок Али, пантера Ния, тигрeнок Бао, барс Вася и его сестрeнка Соня, ходят в школу для супергероев. Там они учатся использовать свои особенные способности, а также быть смелыми, добрыми и работать сообща. А хитрый фенек Арнольд хочет переманить талантливых учеников в свою школу суперзлодеев.

Страна
Россия
Жанр
Мультсериалы, Для самых маленьких
Качество
Full HD
Время
7 мин / 00:07

Рейтинг

8.5 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Супер МЯУ»